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Kloop'u kendi silahı vurdu

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop'un göreve geldikten sonra İngiliz ekibinin kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius, dün akşam oynan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e 3-1 kaybedilen maçta yaptığı hatalarla takımını kupadan eden isim oldu.

Kloopu kendi silahı vurdu

27 Mayıs 2018 14:35

Bu sezon takım olarak gösterdiği performansla hem İngiltere Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde oldukça başarılı sonuçlar elde eden Liverpool, dün akşam ise tam bir hüsran yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelen İngilizler, ilk şoku maçın henüz 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Salah ile yaşadı. Yıldız futbolcunun karşılaşmaya devam edememesinin ardından taktiksel ve psikolojik açıdan çöküntüler yaşayan Liverpool, güçlü rakibi karşısında direnmeye gayret gösterse de mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Kloop'un güveni boşa çıktı

Liverpool'da göreve geldikten bir sezon sonra Bundesliga'da Mainz'ın kalesini koruyan Loris Karius'u transfer eden Kloop, bu futbolcuya güvenini her defasında dile getiriyordu. Son olarak Real Madrid maçından önce genç kaleci hakkında açıklamalarda bulunan Alman çalıştırıcı, "Loris Karius eğer kötü kaleci ise o zaman ben futbolun en büyük aptalıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak başarılı teknik adam, Madrid'e karşı 3-1 kaybedilen müsabakada yenilen üç golün ikisinde büyük hatası olan Karius yüzünden kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi Kupası'na ulaşma şansını da kaçırmış oldu. Kısacası adeta Kloop'un 25 yaşındaki kaleciye olan güveni boşa çıktı.  

Uygar Aydın
 

 

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