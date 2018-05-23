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Klozete sıkışan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İstanbul Maltepe’de klozete sıkışan kediyi kurtarma için ekipler seferber oldu.Büyük çaba gösteren Maltepe Belediyesi Arama kurtarma ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtararak, süt ve mama verdi.

Klozete sıkışan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada

23 Mayıs 2018 11:03
Klozete sıkışan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Maltepe Küçükyalı Mahalle Muhtarlığı içinde bulunan tuvallette kedi sesi duyan çalışanlar uzun süre sesin kaynağını araştırdı. Çalışanlar klozetin içinde kedinin mahsur kaldığını fark edince şaşkına döndü. Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ekipler de kedinin klozette mahsur kalmasına ilk önce şaşkına döndü ardından hemen harekete geçti. Klozeti yerinden söken ekipler ardından minik yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediye daha sonra ekipler mama ve süt ikram eti. Öte yandan tüm bu kurtarma operasyonu kameralara yansıdı. Görüntülerde ekipler yavru kediyi kurtarmak için uzun süre çaba sarf ediyor. Bu sırada kedi miyavlarken, ekipler klozeti yerinden söküp yavru kediyi kurtarıyorlar. Ardından Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yavru kediye süt ve mama veriyor.  

 

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