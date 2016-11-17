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KOAH hastalığına dikkat

Dünya KOAH günü dolayısıyla Tekirdağ Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, toplumda her 5 kişiden birinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğu belirtildi.

KOAH hastalığına dikkat

17 Kasım 2016 08:54

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği işbirliğiyle 16 Kasım 2016 tarihinde Dünya KOAH Günü etkinlikleri yapılarak toplumda sağlık çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH farkındalığı ile bilincin artırılması hedeflendiği vurguladı. Açıklamanın devamında, Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığının kısaltılmış ismi olan KOAH'ın, zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalık olduğu belirtildi.

Temel nedeni kirli hava
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından KOAH’la ilgili yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:
"KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmemektedir. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. KOAH’ın temel nedeni olan kirli hava soluma sorunu, son 200 yılda sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir gerçekliktir. KOAH’lı hastaların ve bu hastalıktan ölen kişilerin dünyadaki dağılımına bakıldığında, yüzde 90’dan fazlasının düşük-orta gelirli yoksul ülkelerde yaşayan insanlar olduğu görülmektedir. Anne karnından itibaren gerek iç ortamlarda (ev, işyerleri), gerekse dış ortamlarda soluduğumuz zararlı duman, gaz ve küçük parçacıklar nedeniyle KOAH oluşabilmektedir. Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar ve trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yaydıkları kirli hava, evlerdeki soba veya ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı hastalığa neden olan en önemli sebeplerdir. KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalık genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmakta ve kendini uzun süreli nefes darlığı, öksürük, balgam ile göstermektedir. Bu belirtiler hastalık ilerledikçe artmaktadır. Hastalık spirometri diye adlandırılan basit bir 'nefes ölçüm testi' ile kolayca teşhis edilebilmektedir."

İlk iş sigarayı bırakmak
Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından KOAH’tan korunmak için nelere dikkat edilmesi konusunda yapılan açıklamada şu uyarılarda bulundu:
"KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, ortam havasının temiz tutulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması, hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli adımlardır." 

Halil Dağ


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