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Koalisyon uçakları, DEAŞ’ın bombalı aracını vurdu

Musul operasyonu kapsamında Musul’un Nawaran köyündeki Peşmerge güçlerine saldırmaya hazırlanan DEAŞ’ın bombalı aracı koalisyon uçakları tarafından vuruldu.

Koalisyon uçakları, DEAŞın bombalı aracını vurdu

25 Ekim 2016 16:37
Koalisyon uçakları, DEAŞ’ın bombalı aracını vurdu - Tıkla İzle

Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başlatılan Musul Operasyonu dokuzuncu gönünde sürüyor. Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin bölgedeki ilerleyişi sürerken, operasyona koalisyon uçakları da destek veriyor. Musul’a 9 kilometre uzaklıkta bulunan Nawaran köyünde konuşlanan Peşmerge güçlerine saldırmaya hazırlanan DEAŞ’ın bombalı aracı koalisyon uçakları tarafından vuruldu. Pazar günü yaşanan olayın görüntüleri ise bugün yayınlandı. Görüntülerde, bomba yüklü aracın bölgede bulunan Peşmerge güçlerine doğru hızla hareket ettiği görülüyor. Ancak, bomba yüklü araç patlatılmadan koalisyon uçaklarının düzenlediği hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi. 

Etiketler: DEAŞ, Koalisyon uçakları


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