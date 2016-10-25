Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde terör örgütü üyesi Medine A.’nın kırsal alanda bomba eğitimi alarak, canlı bomba ve suikast tarzı eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle Mersin’e geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan takip sonucunda Medine A.’yı yakalarken, zanlıyla işbirliği içerisinde hareket ettiği belirlenen kadın şüpheli D.T. ile A.T.’yi de yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonu genişleten ekipler, Medine A.’ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen E.F., Ş.A., H.K., A.K. ve Z.A.’yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin taşıdıkları çantalar, araçlar ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda patlamaya hazır hale getirilmiş fünye ve düzenek, kablolar, uzaktan kumanda ile yüksek miktarda patlayıcı ele geçirmişti.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI DA VARMIŞ

Öte yandan, benzer saldırıların engellenmesi için yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu C.T., Ç.M., F.E. ile sahte kimlik taşıyan kadın zanlı E.Ö. de gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen C.T. ve E.Ö. tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tutuklanan kadın terörist C.T.’nin 2 yıl önce Kobani’de bomba eğitimi aldığı, orada çatışmalara girdiği, ardından Siirt kırsalında örgütte faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. C.T.’nin ayrıca hakkında Diyarbakır’da silahlı terör örgütü üyeliğinden 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. C.T. Mersin’de 1 haftalık takibin ardından yakalandı.