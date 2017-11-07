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KOBİ’ler e-ticaret zirvesinde buluşacak

KOBİ’lere yönelik düzenlenecek ‘KOBİ E-ticaret Zirvesi’, 11 Kasım’da Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

KOBİler e-ticaret zirvesinde buluşacak

07 Kasım 2017 10:47

Önde gelen e-ticaret altyapı şirketlerinden IdeaSoft, Beykent Üniversitesi ile birlikte KOBİ’lere yönelik e-ticaret zirvesi düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre ‘KOBİ E-ticaret Zirvesi’, 11 Kasım Cumartesi günü Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye’de her geçen gün büyüyen ve bu yıl 50 milyar liralık hacme ulaşması beklenen e-ticaret dünyasına KOBİ’lerin entegrasyonu sağlanarak ülke ekonomisine katkılarının artırılması amaçlanan zirvede; teknoloji, yazılım ve e-ticaretin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticiler ile KOBİ’ler bir araya gelecek. Zirvede; dijital dönüşüm, sektörel stratejiler, e-ticarette tüketici davranışları, pazarlama optimizasyonu faaliyetleri ve hukuki süreçler geçmiş tecrübeler ışığında ele alınacak.
Şirket açıklamasında “TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 3 milyondan fazla KOBİ faaliyette bulunuyor. Türkiye'de aktif olarak online ticaret yapan e-ticaret sitesi sayısı ise 14 bin. Ülkemizde kullanım oranı yalnızca yüzde 2,5 olan e-ticareti geliştirmek için çalışan IdeaSoft, Türkiye’deki e-ticaret hacminin yarısını oluşturan 6 binden fazla şirkete altyapı desteği veriyor. kobieticaretzirvesi.com adresinden ‘KOBİ E-ticaret Zirvesi’ etkinliğinin ayrıntılarına ulaşabiliyor ve ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor” ifadeleri yer aldı.
 

 

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