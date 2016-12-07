Hazine Müsteşarlığı, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için Kredi Garanti Fonu ile bir protokol imzaladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konu üzerine yaptığı açıklamada, reel sektörü daha güçlü bir şekilde desteklenmesini amaçladıklarını belirterek,"Bir protokol imzalayacağız. Kredi Garanti Fonunun imkanlarını arttıracak, bu fon üzerinden kaynak kullanımını kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltacak bir protokol. Bu protokol çerçevesi bakanlar kurulu kararıyla belirlendi. Bugün sembolik olarak imzalayacağız. Az önce banka temsilcileri bir araya geldik. Kendilerine yen sistemi anlattık. Onlardan aldığımız geri dönüşlerle sistemi daha etkin hale getireceğiz. Krediye erişimi arttırıyoruz. Yani KOBİ'liler tabii ki ana eksek olmakla birlikte KOBİ dışındaki firmaların da finansa erişimini mümkün hale getiriyoruz"dedi.

Kredi Garanti Fonu'nun kendisi bu işte daha çok kontrolör rolünü oynayacağının altını çizen Şimşek, "Bankalar krediye karar verecekler. Her bankaya bir üst limit tanınacak. Her bankanın da verdiği kredilerden dolayı takibe dönüşebilecek kredi oranın yüzde 7 ile sınırlıyoruz. KOBİ'lere yüzde 85 kefaret veriyoruz. KOBİ dışındaki daha büyük firmalar yüzde 75 kefalet söz konusu. Limitler belirlenecek, bankacılık sektörü kredilendirmeyi kendileri yapacak" şeklinde konuştu.

Şu andaki imkanların 20 milyar TL'ye kadar bir kredi hacmi sunduğunu kaydeden Şimşek, yakın dönemde ilave bütçeden gelecek kaynaklarla bunu kat kat yükseğe çıkarma imkan olacağına inandığını söyledi.

Hülya Keklik-Harun Basat

