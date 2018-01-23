KOBİ’lerin e-ticaret operasyonu hızlanacak

Türkiye’nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft ile ön muhasebe programı Paraşüt, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) e-ticaret operasyonlarını hızlandıracak bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde, e-ticaret yatırımı yaparak ürünlerini internet üzerinden satmak isteyen KOBİ’ler; site kurma ve ön muhasebe yönetimi gibi işlemleri tek bir platform üzerinden kolayca yapabilecek. Böylece KOBİ’lerin e-ticaret sitelerine gelen tüm siparişlerin yanı sıra müşteri, ürün ve fatura bilgileri, Paraşüt hesabına otomatik olarak aktarılırken e-ticaret satışları da çok daha kolay muhasebeleştirilecek.

IdeaSoft Kurucu Ortağı Seyhun Özkara, "Kurulduğumuz günden bu yana KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve gelişimi için çalışıyor, bu anlamda büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’leri destekleyen pek çok farklı inovatif çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bugün, onların işini kolaylaştırmak, satışlarını artırmak ve katma değer sağlamak adına yaptığımız çalışmalara Paraşüt ile yeni bir soluk kazandırdık. E-ticaret süreçlerinde ‘muhasebe yönetimi’, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıracak en önemli konulardan biri. Bu anlamda Paraşüt ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığı ile; KOBİ’lerin tek tıkla e-ticaret satışlarını faturalama, e-fatura veya e-arşiv gibi tüm süreçlerini kolayca yönetebilmelerini sağlıyoruz. Böylece daha az zaman ve emekle daha hızlı iş ve süreç yönetimi yapılabilmesine imkan tanıyoruz. Bu zamana kadar müşterilerimize bütünleşik bir hizmet sunabilmek adına pek çok iş ortaklığı gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu gibi değerli iş birliklerimiz sürecek" dedi.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu ise "Türkiye'de e-ticaret sektörü hızla büyüyor. Kendi web sitesini kurup e-ticarete adım atan KOBİ’lerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu kapsamda işlerini hızla büyüten KOBİ’lerin operasyonel ihtiyaçları öncelikler arasında en üst sıraya çıkıyor. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği de söz konusu ihtiyaçlara çözüm sunarak e-ticaret sektörünün ön muhasebe alanındaki iş yönetimini ve takibini daha kolay hale getirecek. Paraşüt, artık sadece bir ön muhasebe programı değil, bir işletme sahibinin hem finansal işlemlerini yapabildiği hem de tüm iş süreçlerini yönetebildiği bir platform olma yolunda ilerliyor. Bu hedefimize, e-ticaret yazılımı sektöründe 10 yılı aşkın süredir hizmet veren IdeaSoft ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyonla bir adım daha yaklaştık. Bize gelen talepleri ve farklı iş birliklerini değerlendirip en geniş kitleyi etkileyecek olanlara öncelik veren bir sıralama yaptık ve geliştirme sürecimize dahil ettik. Bu plan doğrultusunda 2018 yılında kullanıcılarımızı birçok yenilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

