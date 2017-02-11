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KOBİ’ye yine faizsiz 50 bin liralık kredi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla KOBİ’lere yönelik faizsiz kredi desteği uygulamasını 2017 yılında da devam ettirmeye karar verdiklerini belirterek, “Bu yıl, 2.5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ’lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak” dedi.

KOBİye yine faizsiz 50 bin liralık kredi

11 Şubat 2017 08:15

Özlü, KOSGEB Merkez Bina’da KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile KOBİ’lere yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Birçok önemli adımın 2016 yılında hayata geçtiğini hatırlatan Özlü, özellikle KOBİ’lerin kısa dönem ihtiyaçlarını gözeterek piyasayı canlandırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını, bunlardan birinin de KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını anlattı.

KOBİ’lerin geçen yılki bu kredi faiz destek programına yoğun başvuruda bulunduklarını anımsatan Özlü, 249 bin işletmenin bu destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunduğunu ancak bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bini için destek kararı alabildiklerini söyledi. Özlü, şöyle devam etti:

“Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olmasına gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle sayın Başbakan’ımızın da talimatıyla 2017 yılında bu desteği devam ettirmeye karar verdik. Bu yıl, 2.5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ’lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak. Bunun neticesinde, KOBİ’lerimize 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir ivme ve canlılık kazandıracaktır.”

Dostunuz bile vermez

Bakan Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, “İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız.” ifadelerini kullandı.

Kredi uygulaması başvuruları için ekranı açan Özlü, başvuruların an itibarıyla başladığını ve 20 Şubat’a kadar “sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr” internet adresinden başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

MİLLİYET GAZETESİ

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, faruk özlü, KOBİ, KOSGEB


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