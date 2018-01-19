Kobra zehrinin değeri 17 milyon lira çıktı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kobra yılan zehri getirileceği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde belirlenen bir otomobile merkez Hilalkent Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta 280 tüp kobra yılanının zehri ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde 280 tüp kobra zehrinin piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kobra zehri nerede kullanılıyor?

Dünyanın en pahalı ikinci sıvısı olarak bilinen kobra zehrinin bir insanı kısa sürede öldürebildiği bilinirken, sağlık, kimyasal silahların ayrıştırılması, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı öğrenildi.

Kamil Can Kılıç

