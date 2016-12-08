CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Meclis Üyesi Canan Kaftancıoğlu, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Düzce’ye geldi.

Parti binasında bir açıklama yapan Haluk Koç, Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Türkiye sıkıntılı bir iklimden geçiyor. Türkiye’de bugün nefes almanın bile zorlaştığı bir dönemden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir yandan uygulanan olağan üstü hal uygulamaları ve onun sonuçları bir yandan ekonomideki daralma sıkışmaları vatandaşa olan yansımaları, sokağa esnafa olan yansıması, bütün bunlar birde insanların korktuğu bir Türkiye. Acaba bir şey söylersem yarın benim başıma bir şey gelir mi? Diye ürktüğü bir Türkiye. Herkesin birinden çekindiği birbirini muhbir olarak gördüğü bir Türkiye. Böyle bir baskı döneminden geçiyoruz. Bu dönemde biz herkesle düşüncelerimizi paylaşmak onların düşüncelerini almak ve Düzce’nin temel sorunlarıyla ilgili bizim parlamentoda yapabileceğimiz çalışmalara zemin oluşturabilmek adına Düzce’ye geldik” dedi.

“Türkiye sıkıştı”

Türkiye’nin iç ve dış sorunlarla bunaldığını söyleyen Haluk Koç, “Türkiye’ye bir pencere açmak zorundayız. Türkiye sıkıştı, Türkiye iç ve dış sorunlarla bunalmış vaziyette. E siz muhalefet partisisiniz hep sürekli felaket tellallığı yaparsınız. Hep olumsuz konuşursunuz. İktidar partisine oy veren insanlarında açıkça mutsuzluklarını ifade ettikleri bir dönemden geçiyoruz. Aynı çekince onlarda da var. Ağzınızı açtığınızda bir sıkıntıyı ifade ettiğiniz zaman siz sucusunuz, bucusunuz, biz hiçbir şeyci değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşlarının yanındayız, milletimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

“Ekonomi böyle düzelmez”

Ekonominin berberin dolar bozması ile düzelmeyeceğini işaret eden Koç, “Türkiye eğitimde sınıfta kalmış durumda, çocuğunun bugün eğitiminden bir tane mutlu olan bir veli gösterin. Herkes tedirgin. Paran varsa sorun yok. Paran yoksa devletin size sunması gereken eğitim hizmeti şu anda bitmiş durumda. Dünya sıralamalarında Meksika’dan sonra biz geliyoruz. Ekonomi aynı şekilde. Türkiye üretemez duruma düştü. Şu kadar Dolar boz seni bedava tıraş edeyimle ekonomi düzelmez. Türkiye hukuk devletinin rafa kaldırıldığı uygulamalara tanık oluyor. Hukuk, Anayasa maalesef ayaklar altında. Ben ne dersem o olacak o yapılacak herkes ona uyacak. Sorgulanmayacağım, denetlenmeyeceğim, başka, yargılanmayacağım, ben istediğimi yapacağım içeride ve dışarıda. Böyle bir yetki devre dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ortada bir anayasa var herkesin göreve tarif edilmiş. Hayır ben o göreve sığmam ne olacak siyasetin görevi ne? Siyasetin görevi oluşturulan fiili hukuksuz durumu hukuk devleti kuralları içerisine çekmektir. Siyasetin görevi budur. Biz ne yapıyoruz. Bir üçüncü muhalefet partisinin Sayın genel başkanı efendim mademki bu fiili durumu biz hukuk devleti kuralları içerisine çekemiyoruz. O zaman yeni hukuk yapalım. Bu anayasayı ihlal eden kişiyi ihlal ettiği ile ödüllendirelim. Ona yeni hukuk yapalım. Her özel hukuk isteyene bir hukuk devleti yapılmaz. 5 kişi daha özel hukuk isterse ne olacak” ifadelerini kullandı.

“Ben mi yönettim 14 yıldır bu ülkeyi”

Başkanlık sistemine de değinen Haluk Koç, “Şimdiki yeni tartışmaları söylüyorum. Ben başkan olacağım. Ya bu millet sana her şeyi verdi kardeşim. 14 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Çağırıyorsun insanları karşına işsizlik çok arttı böyle olur mu? Ben mi yönettim 14 yıldır ülkeyi. Ben mi çıkarttım ekonomideki yangını. Ben mi sınırlarımız dışındaki belalara bulaştırdım Türkiye’yi. Ben mi davet ettim terörü Türkiye’ye. Ben mi oturdum İmralı’da terör örgütü başıyla. Ben mi kurdurdum Oslo’da masaları. Türkiye Cumhuriyetinin hepimizin o kutsal vatanının anayasasını orada terör örgütü temsilcileriyle devleti tartıştırmaya ben mi davet ettim. Bunlar unutuldu. Habur’da davul zurnayı ben mi çaldırdım. Bunları söyleyecek miyiz. CHP öyle CHP böyle. CHP kadar taş düşsün başınıza” dedi.

“15 Temmuz’da ne oldu”

Haluk Koç 15 Temmuz’da ne oldu bittiğinin araştırıldığını belirterek, “Biliyorsunuz 15 Temmuz’da sıkıntılı bir gün yaşadı Türkiye. Bir komisyon ne oldu bitti araştırıyor mecliste. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ama ne olduğunu bittiğini öğrenmek zorundayız. Ne oldu 15 Temmuz’a nasıl geldi, bu işin arkasında ne var, bu yolun taşları nasıl döşünde, kim döşedi bu yolun taşlarını sormayacak mıyız. CHP FETÖ’cü, bu kış çok soğuk geçecek sorumlusu CHP. Değerli arkadaşlarım sorguladığınız zaman çıt yok. Düzce’deki berber FETÖ’cü, öğretmen FETÖ’cü, Polis FETÖ’cü, bu işin patronu nerede kardeşim. Siyasi patronu nerede bu işin kardeşim. Organize olup bir kurulu devlet nizamını anayasayı ihlal etmek devleti yıkmak suçtur. Bu işin sorumluları nerede? Sen bu işin başındaki beyni bulsana. Beyin çok yakın sana galiba. Senin içinde mi yoksa beyin öylemi onun için mi korkuyorsun. Bas bas bağırıyorsun. Sen necisin, sen demedin mi aynı menzile yürüyoruz diye. Sen demedin mi ‘Beraber ıslandık bu yağmurda’ diye şimdi de hesabını vereceksin, öyle kaçış yok. Genel Başkanımız konuşmasında söyledi ‘Senin bu darbeden önceden haberin var mıydı’ bizde soruyoruz, herkes soruyor şimdi senin bu darbeden haberin var mıydı. Bunların çizdiği senaryolara inanmıyoruz. Bu işin siyasi sorumluları mutlaka açığa çıkartılmalı. Her yerde var bunlar CHP’de de var ama bir tek Ak Parti’de yok. Tertemiz, uçaklar dolusu Pensilvanya’ya gidip kimin elini öptünüz siz. Kimsede çıt yok. Onun için kandırmacalara karnımız tok” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Haluk koç ve milletvekilleri partililerle bir araya geldi. Toplantının ardından Düzce’deki sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiler.

ALİ YILDIZ-BİLAL BİLİR