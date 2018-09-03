Koca Koca Yalanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? | Koca Koca Yalanlar 4. son bölümde neler oldu? Koca Koca Yalanlar dizisi 5. yeni bölüm fragmanı büyük merakla bekleniyor. 4. son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Son bölümde Ahmet'ten boşanmakta kararlı olan Müjgan'ın yaptığı planlar ve bu planın çerçevesinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Koca Koca Yalanlar dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı dizinin bitiminde yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Koca Koca Yalanlar 4. son bölümü ve 5. yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan linklerden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

KOCA KOCA YALANLAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANACAK MI?

Koca Koca Yalanlar 5. yeni bölüm fragmanının dizinin bitiminde yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Ancak yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilir, son gelişmeleri bu haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

KOCA KOCA YALANLAR 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koca Koca Yalanlar 4. son bölüm sürpriz gelişmelerle doluydu. İşte ayrıntılar… Ahmet'ten boşanmakta kararlı olan Müjgan bambaşka bir plan yaparak ondan sonsuza dek kurtulmaya çalışıyor ancak beklenmedik gelişmeler yaşanıyor! Ahmet'in ihanetinden sonra ondan boşanmak isteyen Müjgan'ın öfkesi dinmek bilmiyor. Müjgan'ın bu değişimi karşısında tereddüte düşen Ahmet ise zor durumda kalıyor! Peki Müjgan aklındaki planı uygulayabilecek mi? Sude ile Ahmet’in sarmaş dolaş fotoğraflarını gören Müjgan, Ahmet’in Sude ile ilişkisini bitirmediğini görerek boşanmaya karar veriyor. Ahmet fotoğraflardan habersizdir ve Müjgan’ı baş başa kalacakları bir restorana götürür. Ancak orada Müjgan’ın, Ahmet için bir sürprizi vardır. Peki bu sürpriz ne?

Diğer yandan, Nilgün evliliklerinin 20. yılında Şahin’le ilişkilerini yenilemeye çalışırken, Osman ise, Sinan’la ilişkisi hakkında kendisinden akıl almaya çalışan Canan’a olan duygularını bir türlü ifade edememektedir.

KOCA KOCA YALANLAR GENEL KONUSU

Müjgan üç çocuk annesidir ve kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Eşi Ahmet mali müşavir olarak çalışmakta ve sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. Ancak 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar.

Başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermeyen Müjgan, kocasının her geçen gün değiştiğini görmeye başlar. Sude genç, güzel ve hırslıdır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşmeye başlamışlardır.

KOCA KOCA YALANLAR OYUNCULARI

Oyuncular: Hakan Yılmaz (Ahmet), Evrim Alasya (Müjgan), Selen Uçer (Nilgün), Pelin Öztekin (Canan), Ferdi Sancar (Şahin), Rüzgar Aksoy (Osman), Tuğçe Karabacak (Sude), Sertan Erkaçan (Alp), Sacide Taşener (Hatice), Selen Domaç (Refika), Doğa Zeynep Doğuşlu (Ilgaz), Tolga Ortancıl (Fırat), Elif Dilara Güneş (Pınar), Bartu Mutlu (Umut), Berke Mutlu (Aliş), Müge Bayramoğlu (Ayşe), Beril Özcan (Rüya), Deniz Kılıç (Orhan), Furkan Bay (Emin)