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Koca Seyit Havalimanı büyümeye devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı, ticari uçuş sayısındaki azalmaya rağmen uçak doluluk oranlarını artırarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış sağladı.

Koca Seyit Havalimanı büyümeye devam ediyor

08 Ağustos 2017 10:21

Kuzey Ege'deki turizm merkezlerine hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, 2016 yılının ilk yedi ayı verilerine göre bin 809 ticari uçuşa ev sahipliği yaptı. Edremit’e uçan bir hava yolu firmasının tüm yurt genelinde uçuşlarını durdurmasına rağmen bin 669 ticari uçuşu ev sahipliği yaptı. Yaşanan bu olumsuz gelişmeye rağmen 2016 yılında 194 bin 504 yolcu yılın ilk yedi ayında uçuş yaparken, 2017’nin aynı döneminde yüzde 9’luk bir artış ile 212 bin 743 kişi Koca Seyit’i uçuş için tercih etti. Türk Hava Yollarının bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanına da uçuş başlatması ile iç hatlarda İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa olmak üzere 208 bin 468 yolcu iç hatlarda uçuş yaptı. Hava limanı ayrıca yaz aylarında Almanya’nın Duseldorf uçuşlarına ve umrecilere de hizmet verdi.
Ticari uçuşların yanında eğitim uçuşlarına da hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan yılın ilk 7 ayında 13 bin 156 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Emrah Elmas
 



 


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