Koca Seyit'ten 10 bin uçak iniş kalkış yaptı

1997 yılında faaliyete geçen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı gerçekleşen büyütme çalışmaları sonrasında 23 bin 600 metre karelik terminal binası, 3 bin metrelik pisti biri 6 uçaklık, diğeri 1 uçaklık iki apron sahası ile hizmet vermeye devam ediyor. 2017 yılının ilk altı ayında iç hatlarda 134 bin 251 yolcu ağırlayan Koca Seyit Havalimanı 3 bin 97 dış hat yolcusuna da hizmet verdi. Toplamda 137 bin 348 yolcuya hizmet veren havalimanına iç ve dış hatlarda bin 164 ticari uçuş gerçekleştirildi.

Havalimanına 2017’nin ilk altı ayında 10 bin 348 iç hat uçuşu ve 45 dış hat uçuşu olmak üzere 10 bin 393 adet uçak iniş ve kalkış yaptı.

Emrah Elmas