Koca yürekli veteriner hekimler

Silahla sol ön bacağından yaralanan 2 yaşındaki kangal köpeği bacak kemiği parçalanmış halde OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Maddi nedenlerden ötürü sahibi tarafından giderleri karşılanmayan kangalın bütün ameliyat ve bakım masrafları veteriner hekimler tarafından karşılandı. Enfeksiyona karşı 20 gündür bebek gibi bakılan kangal, 20 gün sonra ameliyat edildi. Bacak sinirleri zarar görmediği için ameliyatı yaparak kangalın bacağına dünyada ilk kez OMÜ'de uygulanan bir fiksatör takıldı. Kangalın bacağını kesilmekten kurtaran veteriner hekimler, 2-3 aylık zaman diliminin ardından kangalın sürüsüne kavuşmasını beklediklerini belirtti.

OMÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tarafından 12 yıllık bir çalışmanın sonucunda geliştirilen fiksatöre, OMÜ-Vetfix ismi verildi. Hiç bir bandaj uygulaması yapılmadan hayvanlar, ameliyattan sonra bacağını kullanabiliyor. Bu yöntem sadece köpeklerde değil; kedi, buzağı ve atlarda da kullanılabiliyor.

"Amacımız kangalın 4 bacakla yürüyebilmesi"

Kangala yapılan operasyon ve OMÜ-Vetfix hakkında bilgi veren OMÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Yardımcı, "2 yaşındaki kangal köpeği ateşli silahla yaralanarak buraya getirildi. Ön bacağı, neredeyse bütün kemik dokusunu kaybetmiş durumdaydı. Sinirlerde hasar olmadığından dolayı elimizden geleni yaptık. İlk defa bizim geliştirdiğimiz fiksatörümüz var. OMÜ-Vetfix ismini verdiğimiz fiksatörle kangalın bacağını onarmaya çalıştık. Özel bir sistem bu. Dünyada ve ülkemizde bu sistemi ilk biz kullanıyoruz. Bu fiksatörün sayesinde hastalara hiç bir bandaj uygulaması yapmadan hayvan ameliyattan sonra bacağını rahat bir şekilde kullanarak yaşantısına devam edebiliyor. Tabii hayvan çok büyük travma yaşadığından dolayı bacağı eskisi gibi olma ihtimali yok. Ama bizim esas amacımız hayvanın 4 bacakla yürümesini sağlamaktı. Asistan ve intörn arkadaşlarımız da bu konuda ciddi emek sarf etti. Yaklaşık 20 gün enfeksiyonun geçmesi için arkadaşlarımız tedavisini yaptı. 20 günün sonunda ameliyata aldık. Önümüzde bizi bekleyen 1,5 aylık bir rehabilitasyon süreci var. Ondan sonra fiksatörü çıkartıp fizik tedavi sürecine başlayacağız. Ondan sonra inşallah hastamızı taburcu edeceğiz. Hastamızın sahibi maddi durumu iyi olmayan biri. Hasta sahibi maddi giderlerini karşılayamayacağını söyledi. Masraflarını asistan ve intörn arkadaşlarımızla birlikte karşılamaya karar verdik. Bu bir koyun köpeği olarak kullanıldığı için eğer hastamızı eski haline döndürebilirsek hastamızı sahibine teslim edeceğiz" dedi.

"Çıkıklarda ve eklem kilitlenmelerinde de kullanıyoruz"

OMÜ-Vetfiksin üzerinde 12 yıldır çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Cenk Yardımcı, "Bu fiksatörü 12 yıl önce çok basit bir modeliyle geliştirmeye başladık. Bunu geliştirerek kırıkların yanında; çıkıklarda ve eklem kilitlenmelerinde de kullanmaya başladık. Sadece köpeklerde değil, kedilerde, buzağılarda ve atlarda da kullanabiliyoruz. OMÜ-Vetfix ile ilgili birçok uluslararası makalemiz mevcut. Bu sadece üniversitemiz tarafından kullanılan bir yöntem" diye konuştu.

Kenan Akyüz

