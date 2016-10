Tekoğul yaptığı açıklamada, depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını belirterek, ’’Kandıra’nın 102 km açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Ekiplerimizi kontrol amaçlı bölgeye gönderdik. Tüm köy muhtarlarımızı aradık ve can ve mal kaybı olmadığını öğrendik’’ dedi.