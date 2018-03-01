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Kocaeli beyaza büründü

Kocaeli'de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Kocaeli beyaza büründü

01 Mart 2018 09:27
Kocaeli beyaza büründü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de kendisini hissettirdi. Yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buzlanan yollarda yürümekte zorlandı. Koceli, yağan karla beyaza bürünürken, karın olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının etkili olmasının ardından Kocaeli’nin ünlü kayak merkezlerinden bir olan Karatepe’de kar kalınlığının 38 santime ulaştığı öğrenildi.

Uğur Konuk - Murat Kanber
 

 

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