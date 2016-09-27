Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda G. M., O.C., H.A, S.Ş., E.A. ve E.K.E. isimli 6 şahıs ile fuhuş yapmaya zorlanan Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu 9 yabancı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edilen şahıslar serbest kalırken daha önce açılmış devam eden davalarından dolayı G.M. 26 yıl ve 30 bin lira para, O.C. 27 yıl, 10 bin lira para, H.A. 27 yıl hapis 10 bin lira para, S.Ş. 12 yıl 10 bin lira para, E.Ş. 12 yıl 10 bin lira para ve E.K.E. 6 yıl ile 10 bin lira para cezaları aldı.

Dinçer Akbir

KOCAELİ