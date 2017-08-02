Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 31 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 30’u aktif TSK çalışanı, 3’ü de daha önce ihraç edilmiş 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılan kişiler için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda aralarında 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrencinin bulunduğu 31 kişi, sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında firari olan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Gürcan Yılmaz

