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Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 31 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 29’u rütbeli 31 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 31 gözaltı

02 Ağustos 2017 18:25

 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 30’u aktif TSK çalışanı, 3’ü de daha önce ihraç edilmiş 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılan kişiler için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda aralarında 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrencinin bulunduğu 31 kişi, sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında firari olan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. 

Gürcan Yılmaz
 

Etiketler: fetö, gözaltı, Kocaeli, operasyon


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