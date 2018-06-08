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Kocaeli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli’de FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı ‘Bylock’ kullandığı iddia edilen ve aralarında TSK içerisinde mahrem yapılanma üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

08 Haziran 2018 17:34

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu ve bir kısmının askeriyedeki mahrem yapılanmanın içinde bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için 6 Haziran’da operasyon gerçekleştirildi. Farklı meslek grubundaki 6 kişinin tamamı Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  

Cihan Atik

 

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