Kocaeli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu ve bir kısmının askeriyedeki mahrem yapılanmanın içinde bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için 6 Haziran’da operasyon gerçekleştirildi. Farklı meslek grubundaki 6 kişinin tamamı Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cihan Atik