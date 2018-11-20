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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 10'u muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 1 emekli albay, 1'i muvazzaf 2 binbaşı ve 8'i muvazzaf 13 astsubay toplam 16'sı yakalanarak gözaltında alındı. Firari olan 2 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.  

Murat Kanber 

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