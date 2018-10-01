Kocaeli merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ bağlantısı olduğu belirlenen şahıslar hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Giresun ve Sakarya'da eş zamanlı olarak şahısların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 7'si aktif görevde 13 asker ve 1'i sivil olmak üzere 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Murat Kanber

