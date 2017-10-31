Diğer
Kategoriler

Kocaeli merkezli ByLock operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı ByLock’u kullandığı tespit edilen, farklı meslek gruplarından 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli ByLock operasyonu: 4 gözaltı

31 Ekim 2017 16:02

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin Kocaeli ve İstanbul’da düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 kişiden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari 1 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç