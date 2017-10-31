Kocaeli merkezli ByLock operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin Kocaeli ve İstanbul’da düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 kişiden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari 1 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

