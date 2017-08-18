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Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi

18 Ağustos 2017 10:37

Gelir seviyesi düşük olan ülkelerden temizlik işlerinde çalıştırılmak vaadi ile Türkiye'ye getirilen kadınların Kocaeli'de fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile temizlik işlerinde çalıştırma vaadiyle kandırıp Türkiye'ye getirilen yabancı kadınların pasaportlarına el koyan şüphelilerin, kadınları 4 bin dolar dolar borçlandırdıkları ve borcu ödemeleri için fuhşa zorladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin Çayırova ve Darıca’da kiraladıkları evlerde barındırdıkları kadınları, bulundukları evlerde, Kandıra, Kayseri ve Nevşehir’e götürerek fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.
Yaklaşık 2 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrasında Kocaeli’nin Çayırova, Darıca ve Kandıra ilçeleri ile İstanbul, Kayseri ve Nevşehir illerinde toplam 9 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında "İnsan Ticareti ve Fuhuş, Belgede Sahtecilik" suçlarından 7 ayrı aranma kaydı bulunan E.S., C.Z., S.Ç., M.M., A.B., M.E.Y. ve O.B. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde barındırılan Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan uyruklu toplam 5 yabancı uyruklu kadın ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, şüphelilere ait cep telefonu ve sim kartlar, fuhuş çetelelerinin tutulduğu çok sayıda defter ve ajanda ile yurt dışına yapılmış para havalesi dekontları ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 

Mehmet Oğuzhan Altun
 


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