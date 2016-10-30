Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kocaeli'de 170 polis ve 108 asker FETÖ'den tutuklandı

Kocaeli'de 170 polis ve 108 asker FETÖ'den tutuklandı

Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar 170 polis ve 108 asker tutuklandı.

Kocaelide 170 polis ve 108 asker FETÖden tutuklandı

30 Ekim 2016 12:12

Kocaeli’de gözaltına alınan askerlerden 108’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 48 asker adli kontrolle, 21 asker ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Halen gözaltında bulunan 1 askerin işlemleri devam ederken, 8 askeri personel hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Yine 222 polisin gözaltına alındığı Kocaeli’de hakim karşısına çıkan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 170 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi. 35 polis adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 17 polis ise mahkemece serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 emniyet personelinin ise aranmasına devam ediliyor. 

Etiketler: fetö, Kocaeli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!