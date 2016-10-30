Kocaeli’de gözaltına alınan askerlerden 108’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 48 asker adli kontrolle, 21 asker ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Halen gözaltında bulunan 1 askerin işlemleri devam ederken, 8 askeri personel hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Yine 222 polisin gözaltına alındığı Kocaeli’de hakim karşısına çıkan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 170 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi. 35 polis adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 17 polis ise mahkemece serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 emniyet personelinin ise aranmasına devam ediliyor.