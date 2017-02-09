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Kocaeli'de 200 polisle denetim

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 200 polisin katılımıyla Başiskele'de umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Kocaelide 200 polisle denetim

09 Şubat 2017 00:47

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğünden hareket eden 200 polis, ilçenin farklı noktalarında bulunan dernek lokaller, umuma açık yerler denetlenerek trafik uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Uyuşturucu İle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik Bölge müdürlüklerine bağlı polislerin destek verdiği denetimlerde ilçenin 7 farklı noktasında araçlarda aramalar yaparak, umuma açık yerlerde de kimlik kontrolleri ile arama yaptı. Yapılan denetimlerde bin 3 kişi hakkında güvenlik soruşturması yapılırken, trafik denetlemesi sonucunda ise bir araç trafikten men edildi.

Uygulamada ayrıca 304 araçta arama yapılırken bir miktar uyuşturucu bulunduran 2 kişi de gözaltına alındı. Denetimlerde 16 araç sahibine de 4 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. 

Gürcan Yılmaz


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