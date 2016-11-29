Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında şüpheli görülen doğu plakalı tanker Polis ekiplerce durdurularak incelendi. Araçta yapılan aramada zulalanmış 281 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen Sürücü A.B isimli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

