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Kocaeli’de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.


01 Aralık 2016 13:43

Kaza bugün 12.00 sıralarında Alsancak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Kılıç idaresinde ki 34 LH 2968 plakalı geri dönüşüm aracı seyir halinde iken hızını alamayıp Selahattin Şişko idaresinde ki 41 KY 860 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan 41 KY 860 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek seyir halinde olan Celal Ürkmez’e ait 41 R 6584 plakalı araca ön taraftan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 araçta yolun çeşitli yerlerine savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil servis ekipleri, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kazada yaralanan şoförler Selahattin Şişko ve Hüseyin Kılıç’a ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yola savrulan araçlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile yol kenarına taşındı. Emniyet ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ 


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