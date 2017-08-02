Kocaeli'de 3 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Yangın, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul yolu Caddesi üzerindeki 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üstünlük Sokak’taki Mustafa Günay’a ait 3 katlı evin mutfak kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde yoğun duman oluştuğunu gören mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Evde kimse yokken çıkan yangını gören mahalleli, durumu 112 Acil Yardım Servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Uğur Konuk - Cihan Atik