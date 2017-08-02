Diğer
Kategoriler

Kocaeli'de 3 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı evin mutfak kısmında çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

Kocaelide 3 katlı evde çıkan yangın korkuttu

02 Ağustos 2017 15:38

Yangın, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul yolu Caddesi üzerindeki 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üstünlük Sokak’taki Mustafa Günay’a ait 3 katlı evin mutfak kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde yoğun duman oluştuğunu gören mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Evde kimse yokken çıkan yangını gören mahalleli, durumu 112 Acil Yardım Servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Uğur Konuk - Cihan Atik

Etiketler: Kocaeli, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!