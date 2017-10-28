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Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Koordinesinde ülke genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için yapılan uygulamaların Kocaeli ayağında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 aranan kişi yakalandı.

Kocaelide aranan 22 şahıs yakalandı

28 Ekim 2017 00:15
Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 361 personelden oluşan 94 ekiple birçok noktaya eş zamanlı baskınlar yaptı. Türkiye genelinde asayişin sağlanması, suç ve suçlarla mücadele kapsamında büyük önem arz eden aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan uygulamada ekipler belirlenen adreslere baskınlar yaptı. Operasyonların Kocaeli’de yapılan bölümünde suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yaralama ve benzeri suçlardan haklarında 1 ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 22 aranan şahıs yakalandı. 

Cihan Atik

Etiketler: aranan şahıs, Kocaeli

 

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