Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı...

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 644 Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanında saat meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlker Y. isimli oto yıkama dükkanı çalışanı ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönünce ismi öğrenilemeyen şahıs, cebinden çıkarttığı bıçak ile İlker Y.'yi kolundan bıçakladı. Kolundan yaralanan İlker Y. kanlar içinde kalırken, şahıs olay yerinden kaçtı. İlker Y. kendi imkanları ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine gitti.

İlker Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Hakan Öztürk