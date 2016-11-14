Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu İzmit kesiminde şüpheli bir aracı durdurarak içinde arama yaptı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkiinde durdurulan ’34’ plakalı araçta yapılan aramalarda 61 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili olarak S.K., S.K. ve S.U. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan S.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.