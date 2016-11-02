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Kocaeli'de bir evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Kocaelide bir evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı

02 Kasım 2016 15:19

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Karabaş mahallesi Asım Efendi sokak Birlik Apartmanı kat 6 adresine gittiler. Öğretmen emeklisi Ö. Y.’nin 35 yaşında ruhsal engelli oğlu Zafer ile birlikte yaşadığı evin ağzına kadar çöplerle dolu olduğunu gören ekipler, evin temizliği için hemen çalışma başlattılar. İlk önce evi ilaçlayan 8 kişilik ekip, 7 saatlik bir çalışma ile evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarttılar.

Öğretmen emeklisi Ö. Y. şizofren hastası oğlunun çöpleri biriktirdiğini belirterek, "Hasta oğlumu hastaneye yatırdıktan sonra evi temizletmek mümkün oldu. Oğlum evdeyken temizliğe izin vermiyor, sokakta ne bulursa eve getiriyordu. İzmit Belediyesi yetkililerine temizlik konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

İsmail Gündüz
KOCAELİ

Etiketler: çöp, Kocaeli


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