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Kocaeli'de bir evden 3 ton 'çöp' çıkarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden yaklaşık 3 ton çöp çıkarıldı.

Kocaelide bir evden 3 ton çöp çıkarıldı

23 Kasım 2016 17:55
Kocaeli'de bir evden 3 ton 'çöp' çıkarıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balaban Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, 72 yaşındaki M.İ. ile dokuz yıldır yatalak olan 53 yaşındaki kızı H.U.'nun yaşadığı evin ağzına kadar çöple dolu olduğunu gördü. Çevredeki bina sakinlerinin şikayet ettiği çöp evde çalışma başlatan ekipler, 12 kamyondan oluşan 3 ton çöpü evden çıkarttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde gerçekleşen çöp ve eski eşyalardan arındırılan ev tekrar yaşanabilir hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren yetkililer, “Ekiplerimiz ilçe genelinde çeşitli nedenlerle ev ve bahçelerde yapılan tamir, tadilat ve bakımlar sonrası oluşan moloz ve teressübat atıklarını düzenli olarak topluyorlar” dedi. 

İsmail Gündüz
 

Etiketler: çöp, Kocaeli


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