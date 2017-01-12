Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 9 rütbeli askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 9 rütbeli personel, Kocaeli’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yüzbaşı İ.G., üsteğmenler A.Y., N.A., L.G., Teğmen H.İ.T., Astsubay Kıdemli Çavuş K.A. ve uzman çavuşlar B.E., İ.S. ile E.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında haklarında arama kararı çıkarılan Üsteğmen D.O., Uzman Çavuş M.A., E.A. ve M.A. aldı kişilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gürcan Yılmaz

KOCAELİ