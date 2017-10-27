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Kocaeli’de ByLock operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı ByLock’u kullandığı tespit edilen, farklı meslek gruplarından 22 kişi gözaltına alındı.

Kocaelide ByLock operasyonu: 22 gözaltı

27 Ekim 2017 13:58

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 kişiden 22’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari 8 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Uğur Konuk

 

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