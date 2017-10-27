Kocaeli’de ByLock operasyonu: 22 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 kişiden 22’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari 8 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Uğur Konuk