Kocaeli’de ByLock'tan 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 kişiden 27’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 kişiyi işe arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şahıslardan 4 'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Konuk

