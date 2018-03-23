Diğer
Kategoriler

Kocaeli’de çamur yağdı

Kocaeli’de toz taşınımı sebebiyle akşam saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplandığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kocaelide çamur yağdı

23 Mart 2018 10:15

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Araçların üzeri tozla kaplandı. Vatandaşlar sabah uyandıklarında araçlarının üzerindeki tozu görünce şaşkınlığının gizleyemedi. Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, bazıları ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Sabah uyandığında aracının tozla kaplandığını gören Raşit Kahraman,“Dün Regaip Kandili idi biliyorsunuz. Bunun meteorolojik konularını çok bilmem. Mutlaka meteorolojiye dayanan önemli bir konusu vardır. Dün gece mübarek bir geceydi. Allah gökyüzünü pırıl pırıl yapıp temizledi. Sabah uyandığımda arabamı böyle görünce bende temizlemeye başladım. Araba bayağı bir kirlenmişti” dedi.

Bu sene karın yağmadığını belirten Ramiz Demircioğlu, “Sabah uyandığımda Özlemle beklediğimiz karın yağmadığını ve bundan sonra çamurlu günlerin bizi beklediğini düşündüm. Tabi çamurda berekettir. Araba yıkamacılar da para kazanacak. Onlara hayırlı işler diliyorum. Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara'da etkili olacağını belirtmişti.  

Uğur Konuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç