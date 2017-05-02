Kocaeli'de ekmeğe yüzde 25 zam

Kocaeli’de bir yıl önce ekmeğe uygulanan ve Valilik kararıyla geri alınan yüzde 25’lik zam, Kocaeli Fırıncılar Odası kararıyla yeniden ekmeye yansıtıldı. Dün fırınlara bildirilen zamlı tarifelerle, sabah saatlerinde itibaren ekmek 1.25 TL’den satılmaya başlandı. Fırınlara ekmek almaya gelen vatandaşların birçoğu ise yeni tarifeleri ekmek aldıkları anda öğrendi. 250 gramlık ekmek almak için kasaya 1 TL veren vatandaşlar, işletmecilerin zam uyarısı üzerine 25 kuruş daha vermek zorunda kaldı.

Yeni tarifeyle il genelinde 250 gramlık ekmek artık 1.25 TL’den satılmaya başlandığını belirten İzmit’te bulunan bir fırın işletmecisi Ersin Demir, “Ortalama bir senedir zam almıyoruz. Gelen zamdan herkes memnun. Zam meselesi gündemde vardı zaten. Zaten verilmiş bir şeydi, sonra geriye çekildi. Şimdi tekrar aynı zam yerine geldi. Ortam belli, yaşam belli, gelen zamlar belli. Her şeye zam var. Müşteriler alışmış zaten zamma. Ekmeğe zam gelmiş çok görmüyorlar” dedi.

Fırından ekmek alan vatandaşların bazılar gelen zam karşısında şaşkın olduklarını ifade ederken bazı vatandaşlar da ekmeğe yapılan zammın az olduğunu söylediler. Vatandaşlar, çöpe atılan ekmeklerin değerinin anlaşılması için ekmeğe daha fazla zam yapılmasını talep etti.

Öte yandan, 2015 yılı Aralık ayında ekmek fiyatı Kocaeli’de 1.25 TL’ye yükselmişti. Kocaeli Valiliği bu zamma yargı nezdinde itiraz ederek, 10 ay süreyle 1.25 TL’den satılan ekmeğin alınan kararla 7 ay boyunca 1 TL’ye satılmasını sağlamıştı.

Gürcan Yılmaz