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Kocaeli’de eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Kocaeli’de sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen ‘TKP/ML TİKKO Konferans’ üyesi iki kişi gözaltına alındı.

Kocaelide eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

17 Ocak 2018 13:39

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen E.D. ve M.U.’ya operasyon düzenledi.

İki teröristin Gebze ilçesinde, otobüs durağına bomba süsü verilmiş pankart asılması olayına da karıştıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan iki zanlının kaldıkları yerlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda kısa namlulu silah, silahlara ait fişek, örgütsel doküman, maske, toplumsal olaylarda kullanılan sapan ve Molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki terörist, tahkikatın ardından adliyeye sevk edilecek. 

Cihan Atik - Hakan Öztürk

 

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