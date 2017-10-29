Kocaeli'de fener alayı yürüyüşü

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle devam edildi. İzmit ilçesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Yahya Kaptan Mahalle’sini dolaşan gruba vatandaşlar da araçlarının kornalarıyla eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Yahya Kaptan Anfi Tiyatrosu’nda son buldu. Anfi tiyatrodaki mini konserin ardından grup dağıldı.

Uğur Konuk

