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Kocaeli'de fener alayı yürüyüşü

TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 94. yılı Kocaeli’de fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Kocaelide fener alayı yürüyüşü

29 Ekim 2017 20:43

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle devam edildi. İzmit ilçesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Yahya Kaptan Mahalle’sini dolaşan gruba vatandaşlar da araçlarının kornalarıyla eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Yahya Kaptan Anfi Tiyatrosu’nda son buldu. Anfi tiyatrodaki mini konserin ardından grup dağıldı. 

Uğur Konuk
 

 

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