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Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.

Kocaelide FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

14 Temmuz 2017 18:00

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/ PDY'ye yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 32 kişi hakkında yakalama çıkartıldı. 12 Temmuz 2017 tarihinde sabah saatlerinde başlayan ve 2 gün boyunca devam eden operasyonlarda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı


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