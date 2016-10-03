15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde görevli 2 kadın infaz memuru sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık Ilgar’ın talimatıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan infaz memurları ifadeleri alınmak üzere Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kadın infaz memurlarının evlerinde ve cezaevinde bulunan odalarında arama çalışmaları yapılırken infaz memurlarının telefonlarında "ByLock" uygulamasına rastlanmadığı öğrenildi.