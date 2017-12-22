Kocaeli'de FETÖ/PDY mahrem abilerine operasyon: 6 tutuklu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu "mahrem abi" oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 6 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şahıs, dün adliyeye sevk edilmişti. 6 şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.