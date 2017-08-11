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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 13 asker tutuklandı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 askerden 13'ü tutuklandı.

Kocaelide FETÖ/PDY operasyonu: 13 asker tutuklandı

11 Ağustos 2017 22:07

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgüt üyesi olduğu belirlenen 30’u aktif TSK çalışanı, 3’ü de daha önce ihraç edilmiş 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı çıkarılan kişiler için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlar sonucunda aralarında 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrencinin bulunduğu 31 kişi, yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 31 kişiden işlemleri tamamlanan 16'sı sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubay tutuklanırken 3 astsubay da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Gürcan Yılmaz
 


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