Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY’ye bağlı askerlerin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Kocaeli’de yapılan operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde adliyeye getirilen 16 öğretmenin ardından 1 öğretmen daha emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde sorgulamaları tamamlanan ve 'Bylock' kullandıkları iddia edilen 17 öğretmenden 11 tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Gündüz