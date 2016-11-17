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Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonunda 11 öğretmen tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen ve 'Bylock kullandıkları iddia edilen 17 öğretmenden 11'i tutuklandı.

Kocaelide FETÖ/PDY operasyonunda 11 öğretmen tutuklandı

17 Kasım 2016 23:43

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY’ye bağlı askerlerin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Kocaeli’de yapılan operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde adliyeye getirilen 16 öğretmenin ardından 1 öğretmen daha emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde sorgulamaları tamamlanan ve 'Bylock' kullandıkları iddia edilen 17 öğretmenden 11 tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İsmail Gündüz

Etiketler: 11 öğretmen tutuklandı, Kocaeli


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