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Kocaeli'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaelide gecekonduda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

15 Ocak 2018 23:55

 Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Emlak Konutları 1. Etap mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, yaşlı kadının içeride olabileceği ihtimali sebebiyle yanan gecekonduya girdi.

Yanan gecekonduda kimsenin bulunmadığını tespit edilirken gecekondunun yanında bulunan ahırdaki hayvanlar tahliye edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edilirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Hakan Öztürk
 

 

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