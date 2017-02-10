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Kocaeli'de halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki minibüsün halk otobüsüne çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.


10 Şubat 2017 17:17

Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze-Şekerpınar arasında sefer yapmakta olan Faruk K. idaresindeki 41 J 4125 plakalı halk otobüsü ile Gebze-Harem arasında sefer yapan Erdinç Ö. idaresindeki 34 M 5683 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: halk otobüsü, kaza, Kocaeli, minibüs


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