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Kocaeli'de huzur operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilovası'nda gerçekleştirilen Huzur operasyonunda bin 2 kişi sorgulanırken, kaçak avlanmış 3 bin ton midye ele geçirildi.

Kocaelide huzur operasyonu

25 Şubat 2017 11:09

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Dilovası'nda gerçekleştirilen huzur operasyonuna 116 personel katıldı. Operasyonda polis ekiplerince durdurulan araçlarda GBT sorgulaması yapıldı. GBT sorgulaması yapılan bin 2 kişiden, arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Sabit yol uygulamalarında ise trafik kontrolü yapılan 233 araçtan 14 araç sürücüsüne 5 bin 088 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan operasyon kapsamında yapılan denetimlerde kaçak yollarla avlanmış 3 ton midye ele geçirilirken avlanma yapanlara bin 155 TL para cezası kesildi.  

İsmail Gündüz

Etiketler: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü


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