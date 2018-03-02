Diğer
Kategoriler

Kocaeli’de huzur operasyonunda aranan 21 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 705 polisin katılımıyla il genelinde yapılan huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Kocaelide huzur operasyonunda aranan 21 kişi yakalandı

02 Mart 2018 22:45

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Uygulaması", Kocaeli'de de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 72 ekipten oluşan 705 polis ve 3 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren denetimlerde 350 araç ve 121 iş yeri kontrol edilirken, 6 bin 138 vatandaşın kimlik kontrolü yapıldı. Uygulama sırasında GBT sorgulaması yapılan 6 bin 138 kişiden 14’ü yoklama kaçağı olmak üzere farklı suçlardan aranan toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulaması yapılan 21 aracın sürücüsüne çeşitli sebeplerden dolayı 10 bin 45 TL para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. Ayrıca 121 iş yerini kontrol eden ekipler tarafından Dilovası ilçesindeki bir kıraathanede yapılan aramada kumar oynamada kullanılan çarkıfelek isimli kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında “Kanuna muhalefet suçu”ndan adli işlem yapıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç